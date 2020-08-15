Новиков: была игра неиспользованных возможностей, результат неудовлетворительный

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подвёл итоги матча первого тура РПЛ с «Ротором».

«Была игра неиспользованных возможностей. Создали огромное количество моментов, но не смогли забить. Были хорошие шансы, хотя у «Ротора» была насыщенная оборона… Не хватило точности сегодня. Результат неудовлетворительный — не смогли выиграть дома. К желанию, самоотдаче и качеству игры вопросов нет.



Домашние матчи даются трудно, зато гостевые складываются значительно проще. Будем стараться переломить тенденцию, тем более следующий матч уже через несколько дней.



Помимо проведённых матчей анализируем тренировочный процесс. Если футболист на тренировках не показывает нужный уровень, он почти не имеет шансов выйти в стартовом составе. Ребята здорово сыграли с «Уралом». Эти же игроки не дали усомниться в себе на тренировках. Поэтому приняли решение не менять стартовый состав 1-го тура», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.