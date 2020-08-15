Дзагоев получил травму в первом тайме матча с «Тамбовом»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение в матче с «Тамбовом» (1:0, первый тайм).
Во время удара по воротам хавбек дернул мышцу бедра правой ноги, после чего был заменён. На 28-й минуте вместо Дзагоева на поле появился нападающий Илья Шкурин.
Пресс-служба сборной России в «Твиттере» рассказала о состоянии Дзагоева, который покинул поле из-за повреждения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0). Хавбек избежал травмы в матче с подмосковной командой.
Во втором тайме матча с «Химками» Дзагоев схватился за заднюю поверхность правого бедра, не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Арнор Сигурдссон.
В предыдущем сезоне полузащитник принял участие в десяти матчах. Остальные полузащитник пропускал, как правило, из-за различных повреждений.
- 15 августа 2020
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