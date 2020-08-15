«Ростов» отдал форварда Прошлякова в аренду «Торпедо»
Пресс-служба «Ростова» сообщила, что нападающий Данила Прошляков будет выступать за московское «Торпедо» на правах аренды.
«Данила Прошляков продолжит сезон в «Торпедо» на правах аренды. Нападающий продолжит сезон в ФНЛ. Право выкупа арендным соглашением не предусмотрено. Желаем удачи и ждём в «Ростове»!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Прошляков – воспитанник чёрно-белых, до перехода в «Ростов» находился в системе «Спартака». В прошлом сезоне 20-летний нападающий «Ростова» принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями не отметился.
В ростовском клубе ранее сообщили, что защитник Данила Ведерников проведёт сезон в аренде в астраханском «Волгаре». Аренда не подразумевает права выкупа.
Игрок «Ростова» Ведерников перешёл в «Волгарь» на правах аренды
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