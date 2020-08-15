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«Ростов» — «Зенит»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Хасимото, Долгов, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Ригони, Малком.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой.

Нападающий петербуржцев Артём Дзюба пропускает матч из-за повреждения. С капитанской повязкой выйдет Магомед Оздоев.

Главный судья матча — Павел Кукуян (Сочи). Помощники арбитра — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Олег Соколов (Воронеж).

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