«Ростов» — «Зенит»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Хасимото, Долгов, Тошевски.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун, Дриусси, Ригони, Малком.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой.
Нападающий петербуржцев Артём Дзюба пропускает матч из-за повреждения. С капитанской повязкой выйдет Магомед Оздоев.
Главный судья матча — Павел Кукуян (Сочи). Помощники арбитра — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный судья — Олег Соколов (Воронеж).
- 15 августа 2020
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