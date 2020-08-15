Полиция скрутила фаната на трибуне «Ротора». Главные фото матча ничьей с «Динамо»
15 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Ротором». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова.
В следующем туре «Динамо» встретится с «Ростовом» в домашнем матче. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
В минувшем сезоне «Динамо», в 30 турах набрав 41 очко, заняло 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в ФНЛ был завершён досрочно. «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ротор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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