Полиция скрутила фаната на трибуне «Ротора». Главные фото матча ничьей с «Динамо»

15 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Ротором». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова.

В следующем туре «Динамо» встретится с «Ростовом» в домашнем матче. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Динамо», в 30 турах набрав 41 очко, заняло 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в ФНЛ был завершён досрочно. «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ротор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.