«Канадец? Нет, спасибо». Президент «Барселоны» отказался от покупки Альфонсо Дэвиса
Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков просил обратить внимание президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу на защитника Альфонсо Дэвиса, но глава сине-гранатовых отказался от приобретения, сообщает журналист Луис Омар Тапиа в "Твиттере".
«Стоичков рассказал Бартомеу о Дэвисе за несколько месяцев до того, как игрок присоединился к «Баварии». Хозеп ответил: „Он канадец? Нет, спасибо“, — написал Тапиа.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (8:2) Альфонсо Дэвис провёл на поле 84 минуты. Защитнику удалась голевая передача, а также серия красивых обводок.
Канадец начал футбольную карьеру на родине в клубе „Эдмонтон Интернейшенлс“. Затем перешёл в „Ванкувер Уайткэпс“. В 2019 году Дэвиса купила мюнхенская „Бавария“.
Марсело — Альфонсо Дэвису: твоя игра радует глаз, парень
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