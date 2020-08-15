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«Канадец? Нет, спасибо». Президент «Барселоны» отказался от покупки Альфонсо Дэвиса

«Канадец? Нет, спасибо». Президент «Барселоны» отказался от покупки Альфонсо Дэвиса
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков просил обратить внимание президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу на защитника Альфонсо Дэвиса, но глава сине-гранатовых отказался от приобретения, сообщает журналист Луис Омар Тапиа в "Твиттере".

«Стоичков рассказал Бартомеу о Дэвисе за несколько месяцев до того, как игрок присоединился к «Баварии». Хозеп ответил: „Он канадец? Нет, спасибо“, — написал Тапиа.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (8:2) Альфонсо Дэвис провёл на поле 84 минуты. Защитнику удалась голевая передача, а также серия красивых обводок.

Канадец начал футбольную карьеру на родине в клубе „Эдмонтон Интернейшенлс“. Затем перешёл в „Ванкувер Уайткэпс“. В 2019 году Дэвиса купила мюнхенская „Бавария“.

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