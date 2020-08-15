Фанаты ЦСКА скандировали «Жыве Беларусь!» после дебютного гола Шкурина

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил гол в матче с «Тамбовом» (2:1, идёт второй тайм). Гол стал для белоруса дебютным в составе красно-синих.

После гола фанаты ЦСКА начали выкрикивать лозунг «Жыве Беларусь!», передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев ранее подтвердил, что футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока не сменится власть в стране. В социальных сетях появился пост на не подтверждённом аккаунте от имени Шкурина, в котором игрок отказался играть за национальную команду.

Шкурин перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно. С тех пор форвард провёл за «армейцев» 5 матчей. 20-летний форвард выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо».