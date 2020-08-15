Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокатился на электросамокате.

Видео можно посмотреть в "Инстаграме" полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

Вчера, 14 августа, «Спартак» на своём поле обыграл «Ахмат» во втором туре Российской Премьер-Лиги. Ларссон открыл счёт на 52-й минуте матча, реализовав пенальти. На 69-й минуте Эсекьель Понсе после скидки Александра Соболева головой во вратарскую переправил мяч в ворота, забив второй мяч. На 77-й минуте встречи был удалён защитник «Ахмата» Максим Ненахов, получив вторую жёлтую карточку.



В 1-м туре «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). «Ахмат» на выезде поделил очки с «Арсеналом» (0:0).

Следующую встречу москвичи проведут на выезде в Уфе 19 августа.