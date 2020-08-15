«Барселона» предложила Почеттино контракт по схеме «1+1»

Руководство испанской «Барселоны» сделало предложение Маурисио Почеттино, который находится без работы после ухода из «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sport.es.
Каталонцы предложили аргентинскому специалисту контракт по схеме «1+1». Почеттино хотел бы подписать длительный контракт сроком не менее трёх лет.
Помимо Почеттино «Барса» поддерживает контакт с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом, бывшим тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и наставником «Монреаля» Тьерри Анри.
Сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено отправить в отставку главного тренера команды Кике Сетьена после проигрыша со счётом 2:8 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». Среди кандидатов, кроме Почеттино и Кумана, называли главного тренера катарского «Аль-Садда» Хави.
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