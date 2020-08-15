Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» предложила Почеттино контракт по схеме «1+1»

«Барселона» предложила Почеттино контракт по схеме «1+1»
Футбол / Испания 0

Руководство испанской «Барселоны» сделало предложение Маурисио Почеттино, который находится без работы после ухода из «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sport.es.

Каталонцы предложили аргентинскому специалисту контракт по схеме «1+1». Почеттино хотел бы подписать длительный контракт сроком не менее трёх лет.

Помимо Почеттино «Барса» поддерживает контакт с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом, бывшим тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и наставником «Монреаля» Тьерри Анри.

Сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено отправить в отставку главного тренера команды Кике Сетьена после проигрыша со счётом 2:8 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». Среди кандидатов, кроме Почеттино и Кумана, называли главного тренера катарского «Аль-Садда» Хави.

«Барселона» рассматривает Почеттино, Кумана и Хави в качестве замены Сетьену
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020