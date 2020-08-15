Защитник «Рубина» Данченко перешёл в «Уфу» на правах аренды

Защитник «Рубина» Олег Данченко перешёл в «Уфу» на правах аренды с правом выкупа, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
«Чемпионат» уже сообщал о переходе игрока.
Предметный интерес к футболисту проявляли четыре клуба, среди которых московское «Динамо». Два предложения — из европейских команд.
В минувшем сезоне РПЛ Данченко провёл 19 матчей и сделал две результативных передачи в составе казанской команды. Фланговый игрок выступал за российские «Енисей» и «Анжи», а также за украинские «Шахтёр», «Черноморец» и «Динамо» из Хмельницкого. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Данченко в € 2,8 млн.
«Рубин» объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко 19 июня 2019 года. 26-летний украинский футболист подписал с казанским клубом контракт на 4 года.
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