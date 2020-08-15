Первушин: не хватило мастерства, чтобы сыграть вничью с такой хорошей командой, как ЦСКА

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

«Понимали, как играл ЦСКА. Много молодых игроков, команда хорошо взаимодействует, постоянно открываются за спину. В первом тайме у нас не получилась игра, во втором ЦСКА, видимо, сознательно отдал нам инициативу. Получалось выходить в атаку. Но не удалось забить второй гол, не хватило мастерства, чтобы сыграть вничью с такой хорошей командой, как ЦСКА», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 29-й минуте встречи счёт открыл Константин Кучаев: приняв мяч после навеса от центра поля, он обыгрался с Арнором Сигурдссоном у штрафной и пробил низом в правый угол ворот Сергея Рыжикова. В концовке первого тайма Александр Карапетян сравнял счёт, забив головой после передачи Павла Карасёва.



На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил форвард Илья Шкурин. После навеса Марио Фернандеса в штрафную Георгий Щенников навесил на Шкурина, чей удар головой Рыжиков потащил, но отбил мяч совсем недалеко. Шкурин успел пробить ещё раз и отправить мяч в пустой угол.