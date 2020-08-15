Гончаренко: у Дзаги высокий КПД и светлая голова, но травмы мешают ему нормально играть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму полузащитника Алана Дзагоева в матче с «Тамбовом» (2:1).

«Алан часто травмируется, к сожалению и для него и для нас. У него очень высокий КПД, светлая голова, но травмы мешают ему нормально играть. Мне очень нравится Дзага, он всё делает и на тренировках, и в играх, но… Даже не могу сказать, какая у него травма, потому что диапазон очень широкий», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Алан Дзагоев получил повреждение в матче с «Тамбовом». Во время удара по воротам хавбек дёрнул мышцу бедра правой ноги, после чего был заменён. На 28-й минуте вместо Дзагоева на поле появился нападающий Илья Шкурин.

Дзагоев так же покидал поле из-за повреждения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0), однако в итоге избежал травмы.