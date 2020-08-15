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Мусаев допустил, что Классон сыграет в следующем туре РПЛ

Мусаев допустил, что Классон сыграет в следующем туре РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал состояние здоровья полузащитника команды Виктора Классона.

«Виктор восстановился после травмы и, скорее всего, был бы в заявке на матч (с «Локомотивом». — Прим. «Чемпионата»), но он заболел в середине недели. У него поднялась температура. Он только сегодня вышел на индивидуальную тренировку. Есть некоторые шансы, что он будет в заявке на матч с Тулой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, Классон получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией. В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру. В июле полузащитник был прооперирован и с тех пор проходил процесс восстановления.

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