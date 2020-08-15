Мусаев допустил, что Классон сыграет в следующем туре РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал состояние здоровья полузащитника команды Виктора Классона.
«Виктор восстановился после травмы и, скорее всего, был бы в заявке на матч (с «Локомотивом». — Прим. «Чемпионата»), но он заболел в середине недели. У него поднялась температура. Он только сегодня вышел на индивидуальную тренировку. Есть некоторые шансы, что он будет в заявке на матч с Тулой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, Классон получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией. В середине первого тайма защитник испанцев Жорди Альба сорвал контратаку шведов, сбив Классона, который после этого не смог продолжить игру. В июле полузащитник был прооперирован и с тех пор проходил процесс восстановления.
- 15 августа 2020
-
22:31
-
22:25
-
22:18
-
21:57
-
21:52
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
20:56
-
20:55
-
20:36
-
20:27
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
19:52
-
19:44
-
19:41
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:04
-
18:53
-
18:48
-
18:48