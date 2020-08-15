Алексей Миранчук: сыграли так, как и договаривались

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (1:0).

«Матч был действительно тяжёлым. «Краснодар» хорошо двигается и владеет мячом. Но мы выполнили установку и сыграли так, как и договаривались. Установка была — плотно играть в обороне и контратаковать. Выбегали неплохо, но не доводили контратаки до завершения. Есть куда стремиться», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Единственный гол на 43-й минуте матча забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче с «Краснодаром», отметив, что москвичи заслужили победу.