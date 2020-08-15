Судья Федотов: пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Ростов» — «Зенит» (0:1, идёт второй тайм).

«По новым правилам 11-метровый в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В первом тайме матча «Ростов» — «Зенит» главный арбитр назначил пенальти за игру рукой защитника ростовчан Евгения Чернова. С первым ударом Сердара Азмуна голкипер Сергей Песьяков справился, но мяч снова попал к иранцу, и форвард отправил его в сетку.