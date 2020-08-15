Экс-тренер «Маккаби Тель-Авив» Ивич возглавил «Уотфорд»

Владимир Ивич назначен новым главным тренером «Уотфорда». Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1», сообщает официальный сайт английского клуба.



Сербский тренер является двукратным победителем израильской Премьер-лиги (в сезонах 2018/2019 и 2019/2020). Кроме того, Ивич привел ПАОК к победе в Кубке Греции в сезоне-2016/2017.



«Я впервые в Англии, и мне нужно адаптироваться как можно быстрее. Для меня очень важно делать всё возможное для нового клуба.



Я работал со своим тренерским штабом в течение трёх лет, поэтому я знаю, что мы будем требовать максимум от самих себя, чтобы помочь игрокам достичь поставленных целей», — цитирует Ивича сайт «Уотфорда».



Тренер приступит к выполнению обязанностей в понедельник, 17 августа.

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