Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-тренер «Маккаби Тель-Авив» Ивич возглавил «Уотфорд»

Экс-тренер «Маккаби Тель-Авив» Ивич возглавил «Уотфорд»
Футбол / Англия 0

Владимир Ивич назначен новым главным тренером «Уотфорда». Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1», сообщает официальный сайт английского клуба.

Сербский тренер является двукратным победителем израильской Премьер-лиги (в сезонах 2018/2019 и 2019/2020). Кроме того, Ивич привел ПАОК к победе в Кубке Греции в сезоне-2016/2017.

«Я впервые в Англии, и мне нужно адаптироваться как можно быстрее. Для меня очень важно делать всё возможное для нового клуба.

Я работал со своим тренерским штабом в течение трёх лет, поэтому я знаю, что мы будем требовать максимум от самих себя, чтобы помочь игрокам достичь поставленных целей», — цитирует Ивича сайт «Уотфорда».

Тренер приступит к выполнению обязанностей в понедельник, 17 августа.

«Тоттенхэм» заинтересован в услугах капитана «Уотфорда» Дини
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020