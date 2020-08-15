Арбитр Федотов: после «Спартак» — «Сочи» VAR смотрит всё подряд, что нужно и не нужно

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе VAR в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается VAR, то теперь, после игры «Спартак» — «Сочи», они смотрят всё подряд — и что нужно, и что не нужно. Хотя момент с пенальти в матче «Ростова» с «Зенитом» — неявный и неочевидный. А Калошин нам рассказывал сказки про нарушения протокола. Получается, теперь протокол нарушают постоянно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» обыграл «Ростов» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Судья назначил пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой в штрафной. С первым ударом иранца голкипер Сергей Песьяков справился, но мяч снова попал к Азмуну, и форвард отправил его в сетку.