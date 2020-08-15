Гол Ловрена помог «Зениту» на выезде обыграть «Ростов», Ракицкий был удалён

«Зенит» обыграл «Ростов» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Судья назначил пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой в штрафной. С первым ударом иранца голкипер Сергей Песьяков справился, но мяч снова попал к Азмуну, и форвард отправил его в сетку.
Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен. Это дебютный гол для хорватского новичка петербургского клуба.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду входили ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным рефери был Олег Соколов (Воронеж).
- 15 августа 2020
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