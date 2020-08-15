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Судья Федотов: по удалению Ракицкого никаких вопросов нет

Судья Федотов: по удалению Ракицкого никаких вопросов нет
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением защитника питерцев Ярослава Ракицкого в матче «Ростов» — «Зенит» (0:2).

«По второй жёлтой карточке Ракицкому никаких вопросов нет. Хотя один вопрос задать можно: интересно, Кукуян знал, что его нельзя удалять? А «Зениту» в следующем туре с ЦСКА играть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» обыграл «Ростов» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Судья назначил пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой в штрафной. С первым ударом иранца голкипер Сергей Песьяков справился, но мяч снова попал к Азмуну, и форвард отправил его в сетку.

Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен. Это дебютный гол для хорватского новичка петербургского клуба.

Гол Ловрена помог «Зениту» на выезде обыграть «Ростов», Ракицкий был удалён
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