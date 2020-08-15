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Игрок «Реала Сосьедад» Элустондо сдал положительный тест на коронавирус

Игрок «Реала Сосьедад» Элустондо сдал положительный тест на коронавирус
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала Сосьедад» Ариц Элустондо рассказал в "Инстаграме", что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Игрок уточняет, что последние десять дней он провёл дома в самоизоляции. После диагностирования у него COVID-19, Элустундо будет вынужден провести ещё несколько дней на карантине.

Известно также, что помимо Арица положительный тест сдал ещё один сотрудник клуба. Имя не уточняется.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Ариц Элустондо провёл 22 матча, в которых отдал одну голевую передачу.

26-летний защитник — воспитанник «Реала Сосьедад». Он выступает за основную команду с 2014 года.

К данной минуте известно о более чем 21,5 млн случае заражения коронавирусом по всему миру. От болезни скончалось более 766 тыс. человек.

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