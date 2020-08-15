Ивелин Попов: мы готовились к «Зениту» всю неделю. Они сумели забить, мы — нет

Полузащитник и капитан «Ростова» Ивелин Попов подвёл итоги матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«У нас были неплохие моменты. Они сумели забить, мы — нет. В первом тайме нам не хватало завершения в наших быстрых атаках. Поговорили в раздевалке, вышли на второй тайм, начали играть близко к тому, как надо. Мы готовились к сопернику всю неделю, смотрели игры, тренировались», — цитирует Попова пресс-служба «Ростова».
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен.
В следующем туре «Ростов» 19 августа сыграет с «Динамо» в Москве. «Зенит» в этот же день примет ЦСКА.
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