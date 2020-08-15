Семак прокомментировал отсутствие Дзюбы в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил, как отсутствие форварда Артёма Дзюбы повлияло на матч с «Ростовом» (2:0).
«Конечно, потеря лидера сказывается на игре команды. Естественно, другие футболисты получают возможность выйти, получить игровую практику и проявить себя. Надеюсь, уже к следующему матчу Артём будет готов. Прогноз по восстановлению Дзюбы? Посмотрим, сложно что-то загадывать. Пока не готов. К следующей игре, надеюсь, будет готов. Будем смотреть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» обыграл «Ростов» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен.
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