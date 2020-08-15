Семак: в заявке «Зенита» 8 иностранцев. Мы бы физически не могли заявить Мамману

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Эмануэля Мамманы в «Сочи».

«У нас 8 иностранцев в заявке сейчас, мы бы физически не могли заявить Эмануэля. Тем более ему нужна игровая практика, он два года не играл», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана проведёт сезон-2020/2021 в аренде в «Сочи». Маммана перешёл в петербургский «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». С 2014 по 2017 год футболист вызывался в сборную Аргентины. 6 октября 2019 года Маммана получил травму в матче чемпионата России с «Уралом» (3:1). У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В середине июня защитник вернулся к тренировкам.