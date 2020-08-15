Азмун вошёл в топ-20 игроков «Зенита» по победным голам

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил «Ростову» во втором туре Российской Премьер-Лиги (2:0), его победный гол стал 14-м за сине-бело-голубых. Иранец вошел в двадцатку лидеров по этому показателю в истории клуба, сообщает сайт «История «Зенита».

По количеству победных голов Азмун расположился сразу на 6-м месте. Форвард уступает Александру Кержакову (39 победных голов), Артёму Дзюбе (19), Андрею Аршавину (18), Данни (16) и Константину Зырянову (15).

Счёт в матче «Зенит» — «Ростов» был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен.



В следующем туре «Ростов» 19 августа сыграет с «Динамо» в Москве. «Зенит» в этот же день примет ЦСКА.