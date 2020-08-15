Ловрен: «Ростов» — трудный соперник. Хорошо, что Сердар забил с пенальти

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча с «Ростовом» (2:0).
«Стадион хороший, но поле не лучшего качества, много песка. Но что есть, то есть. Поле одинаковое и для соперника, и для нас. Сегодня у нас снова получилась хорошая игра. Я счастлив, потому что мы получили три очка. Конечно, я рад и забитому мячу, но гораздо важнее то, что мы не пропустили. Для команды очень важно не терять уверенность, и то, как мы играем на выезде, многое о нас говорит.
«Ростов» — трудный соперник. Они весь матч ждали момента для контратаки, это была непростая игра, но у нас тоже было много моментов, которые мы не смогли забить. Хорошо, что Сердар с пенальти сделал счёт 1:0. А последние 10 минут матча были довольно трудными, особенно в меньшинстве, но мы снова продемонстрировали качество командной игры в защите, бились за каждый мяч, поэтому я счастлив», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».
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