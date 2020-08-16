Ловрен: стадион «Ростова» помню, а «Спартак»… Я сыграл 300 матчей, сложно запомнить все

Защитник «Зенита» Деян Ловрен после матча с «Ростовом» (2:0) заявил, что помнит стадион «Ростов Арена», но не запомнил матч «Ливерпуль» — «Спартак» (7:0).

«Да, я помню этот стадион, конечно. А «Спартак»… Я сыграл более 300 матчей, сложно запомнить их все», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».

Ловрен ранее не смог вспомнить, как «Ливерпуль» в Лиге чемпионов разгромил «Спартак» со счетом 7:0. 6 декабря 2017 года в матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил «Спартаку» семь мячей. Ловрен выходил в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.



Хорватский игрок перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку. «Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля.