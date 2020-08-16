«Лига фермеров». Мбаппе отреагировал на победу «Лиона» в матче с «Манчестер Сити»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу «Лиона» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

«Лига фермеров», — написал Мбаппе в "Твиттере".

Чемпионат Франции часто называют «лигой фермеров» из-за того, что болельщики из Англии, Испании, Италии и Германии считают эту лигу слабейшей в топ-5 европейских чемпионатов.

Стоит отметить, что сразу два клуба из Франции вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счёт. На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне сравнял. Рахим Стерлинг оценил позицию партнёров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу.



На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперёд. Какере с центра поля отдал передачу вперёд, Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота. Спустя семь минут Дембеле оформил дубль.