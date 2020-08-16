Дзагоев травмировался, фанаты заряжали про Беларусь в поддержку Шкурина. Фото победы ЦСКА

Вчера, 15 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Тамбовом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором победного гола стал нападающий «армейцев» Илья Шкурин, который впервые забил за команду. Кроме того, автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. У «Тамбова» отличился Александр Карапетян.
В 1-м туре ЦСКА в гостях со счётом 2:0 обыграл «Химки», а «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1).
В минувшем сезоне ЦСКА, набрав в 30 турах 50 очков, занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (31) — 14-е. Чемпионом страны стал «Зенит».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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