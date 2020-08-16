Хосеп Гвардиола: однажды у «Манчестер Сити» получится преодолеть барьер четвертьфинала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов с французским «Лионом» (1:3).
«Второй тайм прошёл нормально, и у меня было ощущение, что мы играли лучше, но в этом соревновании нужно быть идеальными, а мы – не соответствовали этому. Однажды у нас получится преодолеть этот барьер четвертьфинала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» последних нескольких лет заслуживает этого.
Фол перед вторым взятием ворот игроками «Лиона»? Я не хочу говорить об этих обстоятельствах. Это будет похоже на то что, я жалуюсь и нахожу оправдания.
Мы сделали много хороших вещей, но этого было недостаточно. Мы допускали ошибки в штрафной в ключевые моменты игры. «Манчестер Сити» изо всех сил пытался найти пространство для атаки. В этой ситуации нужно было обязательно сравнять счёт, чтобы получить, как минимум, дополнительное время, но потом мы пропускаем третий, и всё закончено, хотя мы создали больше моментов и нанесли больше ударов.
Мы разочарованы. Сейчас мы уходим в отпуск. Затем мы должны воодушевить игроков, когда они снова вернутся в клуб», — приводит слова Гвардиолы Goal со ссылкой на BT Sport.
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