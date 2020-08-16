«Я/Мы Юрий Палыч» и Хабиб в компании Черчесова. Лучшие фото с матча «Локо» — «Краснодар»

Вчера, 15 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче второго тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук, который забил с передачи Дмитрия Живоглядова.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче с «Краснодаром».



«Матч был действительно тяжёлым. «Краснодар» хорошо двигается и владеет мячом. Но мы выполнили установку и сыграли так, как и договаривались. Установка была — плотно играть в обороне и контратаковать. Выбегали неплохо, но не доводили контратаки до завершения. Есть куда стремиться», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.