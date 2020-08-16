Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте запустила голосование для определения лучшего игрока недели по итогам прошедших матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

Так в список претендентов вошли нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Неймар, ставший лучшим игроком встречи с «Аталантой» (2:1), защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано, чья игра в матче с мадридским «Атлетико» (2:1) обеспечила немецкой команде выход в полуфинал ЛЧ, а также нападающий «Баварии» Томас Мюллер, отметившийся дублем в ворота «Барселоны» (8:2), и форвард «Лиона» Мусса Дембеле, чьи 2 забитых мяча обеспечили команде победу над «Манчестер Сити» (3:1).

Сделать свой выбор в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.