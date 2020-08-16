Руди Гарсия: «Лион» выиграл тактическую битву в игре с «Ман Сити», закрыв Де Брёйне

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал победу своих подопечных в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).

«Я горжусь своими воинами. Мы верили в себя, хотя знали, что не являемся фаворитами перед великолепной командой, но нам удалось выйти в полуфинал, забив три мяча и пропустив всего один. Это связано с духом коллектива. Если мы сохраним такой настрой, то мы сможем, что-то противопоставить и «Баварии».

Дембеле было неприятно начинать матч в запасе, но я сказал ему, что он будет очень важен. От Гвардиолы можно ожидать всего и вся, но мы выиграли тактическую битву. Мы хорошо использовали нашу систему. Мы вернулись к использованию гибридной схемы, чтобы закрыть Де Брёйне», — цитирует Гарсию Goal со ссылкой на RMC Sport.