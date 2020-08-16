Де Брёйне: год другой, но для «Манчестер Сити» всё повторяется

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне подвёл итоги четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов с французским «Лионом» (1:3).

«Первая половина матча в исполнении «Манчестер Сити» была недостаточно хороша. Но второй тайм, мы сыграли очень хорошо — вернулись в игру, сравняв счёт, и имели пару моментов, оказывая на «Лион» серьёзное давление. Мы были более атакующими. Даже при счёте 1:2, если бы Рахим Стерлинг реализовал свой момент, то это было бы 2:2, но они сделали счет 3:1, и игра окончена. «Лион» на самом деле не создавал опасных моментов, но нам нужно учиться. Год другой, но для «Манчестер Сити» всё повторяется.

Сейчас мне есть на чём сосредоточиться, мне нужно ехать домой, потому что моя жена ждёт ребёнка», — цитирует Де Брёйне Goal со ссылкой на BT Sport.