Впервые с 2013 года в полуфинале Лиги чемпионов будут представлены лишь две страны

После завершения последней четвертьфинальной встречи Лиги чемпионов, в которой «Манчестер Сити» сенсационно уступил французскому «Лиону» (1:2), стали известны все полуфиналисты текущего розыгрыша соревнования.

Так, в полуфинале Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» встретится с французским «Пари-Сен Жермен», а «Лион» сыграет с «Баварией», обе команды также представляют соответственно Францию и Германию. Как утверждает Opta в «Твиттере» впервые с сезона-2012/2013 на данном этапе соревнований представлены всего две разные страны.

Напомним, в полуфинале розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2012/12 встретились лишь представители Германии и Испании. «Бавария» со счётом 7:0 по итогам двух встреч обыграла «Барселону», а дортмундская «Боруссия» в упорном противостоянии прошла мадридский «Реал» (4:3). Победителем турнира стала мюнхенская «Бавария», обыгравшая «Боруссию Дортмунд» со счётом 2:1.