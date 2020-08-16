Тер Штеген впервые высказался после 8 пропущенных мячей от «Баварии»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в «Твиттере» впервые обратился к болельщикам после сенсационного разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Действительно тяжёлые времена. Я извиняюсь за произошедшее. Я разочарован. Не хочу искать оправданий — их нет. Нам определённо нужно измениться», — написал тер Штеген в «Твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» Марк-Андре тер Штегена.
В текущем сезоне 28-летний немецкий вратарь принял участие в 46 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей, а в 17 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 72 млн.
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