Хулен Лопетеги: этот «Манчестер Юнайтед» — лучший за последние годы

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги выразил мнение о силе английского «Манчестер Юнайтед» в преддверии встречи с ними в полуфинале Лиги Европы.
«Этот «Юнайтед» — лучший «Манчестер Юнайтед» за последние годы. Это команда, которая нашла свой путь, поэтому они не проигрывали в английской Премьер-лиге с января. Они нашли место для многих качественных футболистов, которые у них есть. Они заставят нас показать отличную игру, чтобы соперничать с ними.
Это то, на что я надеюсь, завтра, полуфинал в игре максимальной сложности, и это потребует от нас командной игры во всех линиях. Нам нравится проводить красивые и важные матчи. Для этого мы боролись и работали весь год. Это важная игра против отличного соперника. Мы приедем подготовленными и постараемся пройти «Манчестер Юнайтед», какой бы большой командой они ни были», — цитирует Лопетеги Goal.
Напомним, что встреча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 августа, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Начало встречи в 22:00 мск.
- 16 августа 2020
-
04:42
-
03:51
-
03:41
-
03:27
-
02:59
-
02:48
-
02:30
-
02:10
-
02:00
-
01:49
-
01:39
-
00:46
-
00:42
-
00:28
-
00:16
-
00:13
-
00:04
- 15 августа 2020
-
23:58
-
23:53
-
23:42
-
23:32
-
23:23
-
23:11
-
23:10
-
23:03
-
22:58
-
22:48
-
22:42
-
22:31
-
22:25
-
22:18
-
21:57
-
21:52
-
21:50
-
21:43