Хулен Лопетеги: этот «Манчестер Юнайтед» — лучший за последние годы

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги выразил мнение о силе английского «Манчестер Юнайтед» в преддверии встречи с ними в полуфинале Лиги Европы.

«Этот «Юнайтед» — лучший «Манчестер Юнайтед» за последние годы. Это команда, которая нашла свой путь, поэтому они не проигрывали в английской Премьер-лиге с января. Они нашли место для многих качественных футболистов, которые у них есть. Они заставят нас показать отличную игру, чтобы соперничать с ними.



Это то, на что я надеюсь, завтра, полуфинал в игре максимальной сложности, и это потребует от нас командной игры во всех линиях. Нам нравится проводить красивые и важные матчи. Для этого мы боролись и работали весь год. Это важная игра против отличного соперника. Мы приедем подготовленными и постараемся пройти «Манчестер Юнайтед», какой бы большой командой они ни были», — цитирует Лопетеги Goal.



Напомним, что встреча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 16 августа, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Начало встречи в 22:00 мск.