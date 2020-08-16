Ван Перси: «Интер» всегда был большим клубом, но не таким, как сейчас

Экс-нападающий «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и сборной Нидерландов Робин ван Перси выразил мнение об изменениях в «Интере» с приходом Антонио Конте и дал свой прогноз на матч с донецким «Шахтёром» в полуфинале Лиги Европы.

«Интер» всегда был большим клубом, но не таким, как сейчас. С приходом Антонио Конте в клубе появилась структура, и теперь появилось видение того, как он хочет, чтобы они играли. Я разговаривал со Стефаном Де Вреем, и он рассказал мне о своей первой предсезонке в «Интере»: «Вау, Робин, это действительно сложно, но теперь я в хорошей форме».

Он сказал мне, что тренер очень чётко понимает, как он хочет, чтобы команда играла на каждой позиции. И он хочет, чтобы его команда была супер-спортивной. Так что всё зависит от него.

У «Интера» были отличные игроки много-много лет, но теперь они действительно играют как команда. Ромелу Лукаку так хорошо играет как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы. К нему вернулась уверенность, и я вижу, что команда и тренер связаны, и у них это действительно хорошо получается.

Однако «Шахтёр»- довольно сенсационная команда с такими блестящими игроками, как Тайсон и Жуниор Мораес. Я играл против них за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы и в Лиги чемпионов за «Фенербахче». Они очень сильны морально, и не имеет значения, играют ли они не перед своей публикой. Какова бы ни была ситуация, они просто занимаются тем, что у них получается лучше всего, а именно игрой в действительно хороший футбол.

У« Интера» всё хорошо — очень хороший тренер, очень хорошие игроки; они побеждают, но «Шахтёр»… Сложно сказать, но, судя по игре с ними, я бы не стал их списывать со счётов, потому что эти ребята играют стабильно. Сложно сделать прогноз, но я бы поставил на «Интер» — 2:1», — цитирует ван Перси Football Italia.