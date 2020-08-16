«Милан» хочет оставить Ибрагимовича в команде
Итальянский «Милан» хочет, чтобы шведский нападающий Златан Ибагимович продолжил выступления за клуб, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира.
По его словам, это желание взаимно — 38-летний Ибрагимович счастлив в команде. Пока главная сложность переговоров — деньги. Ибрагимович и его агент Мино Райола настаивают на сумме в € 6 млн в год с бонусами, руководство «Милана» хотело бы снизить эту сумму.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
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