«Милан» хочет оставить Ибрагимовича в команде

Итальянский «Милан» хочет, чтобы шведский нападающий Златан Ибагимович продолжил выступления за клуб, сообщает в «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира.

По его словам, это желание взаимно — 38-летний Ибрагимович счастлив в команде. Пока главная сложность переговоров — деньги. Ибрагимович и его агент Мино Райола настаивают на сумме в € 6 млн в год с бонусами, руководство «Милана» хотело бы снизить эту сумму.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей. Также Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в 2011 году стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.