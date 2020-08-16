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«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, «Локо» обыграл «Краснодар». Главное к утру

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, «Локо» обыграл «Краснодар». Главное к утру
Футбол 0

«Лион» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Краснодар» с минимальным счётом проиграл «Локомотиву», Миочич победил Кормье на UFC 252. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Английский «Манчестер Сити» в 1/4 финала проиграл французскому «Лиону» со счётом 1:3.

2. Завершился второй тур РПЛ. «Локо» хватило одного мяча для победы над «Краснодаром», «Зенит» в гостях обыграл «Ростов».

3. Определились все пары плей-офф НБА.

4. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Тамбовом» высказался о событиях в Беларуси.

5. В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 252. В главном бою вечера Стипе Миочич победил Даниэля Кормье.

6. Кубок Стэнли. «Тампа» повела в серии с «Коламбусом», «Вегас» в шаге от выхода в следующий раунд.

7. Алан Дзагоев вновь получил травму.

8. Фернандо Алонсо стал 26-м в квалификации «500 миль Индианаполиса».

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