Бразильский защитник Гуга перейдёт в европейский клуб, но не в «Спартак»
Президент «Атлетико Минейро» Серхио Сетте Камара рассказал, что защитник команды Гуга перейдёт в европейский клуб, но не московский «Спартак». Его слова приводит flaresenha.com.
Бразильский клуб готов отпустить футболиста за € 5 млн. «Чемпионат» сообщал, что новый глава селекционного отдела красно-белых Нариман Акавов заблокировал сделку по переходу Гуги.
«Спартак» предлагал за Гугу € 4,5 млн. По информации СМИ, в сферу интересов красно-белых входил и защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу.
Гуга является воспитанником «Аваи». В «Атлетико Минейро» перешёл в январе 2019 года за € 1,8 млн. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Бразилии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач.
«Спартак» назначил нового спортивного директора. Он уже заблокировал трансфер Гуги
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