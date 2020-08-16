«Барселона» может продать нескольких игроков, включая Гризманна, Юмтити и Дембеле

«Барселона» может продать сразу нескольких игроков, если поступят хорошие предложения, сообщает Mundo Deportivo.
Клуб не планирует расставаться с вратарём Марк-Андре тер Штегеном, полузащитником Фрэнки Де Йонгом и нападающим Лионелем Месси, а также хочет сохранить молодых игроков Ансу Фати и Рикарда Пуча.
Сообщается, если сине-гранатовые найдут средства для покупки нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, то будет продан форвард Луис Суарес. Клуб могут покинуть защитник Самуэль Юмтити и нападающий Усман Дембеле. Руководство «Барселоны» недовольно не только их травмами, но и поведением.
Иван Ракитич хочет перейти в «Севилью», однако красно-белые не готовы платить за трансфер и хотят подписать хорвата бесплатно. «Барселону» также могут покинуть защитники Серхи Роберто и Нелсон Семеду.
Клуб может расстаться и с нападающим Антуаном Гризманном. Однако в «Барселоне» понимают, что вряд ли поступит такое предложение, которое устроит клуб.
Напомним, после проигрыша (8:2) в матче Лиги чемпионов с «Баварией» защитник команды Жерар Пике сказал, что клуб нуждается в кардинальных изменениях.
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