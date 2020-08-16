Де Брёйне: деньги правят футболом. Через полгода мы будем сломлены физически и морально

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне после проигрыша в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (1:3) раскритиковал плотный график соревнований, сформированный из-за пандемии коронавируса.
«Это не влияет на нас в краткосрочной перспективе, но опасаюсь за отдалённое будущее. Через полгода мы будем сломлены физически и морально. Это то, на что должны обратить внимание национальные ассоциации, УЕФА и ФИФА. Но да, деньги правят игрой. Как футболисты, мы можем лишь следовать этому», — приводит слова Де Брёйне HLN.
«Лион» обыграл английский «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года.Тогда французы переиграли в четвертьфинале «Бордо» и уступили в шаге от финала мюнхенской «Баварии».
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