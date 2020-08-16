Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Брёйне: деньги правят футболом. Через полгода мы будем сломлены физически и морально

Де Брёйне: деньги правят футболом. Через полгода мы будем сломлены физически и морально
Футбол / Лига чемпионов 0

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне после проигрыша в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (1:3) раскритиковал плотный график соревнований, сформированный из-за пандемии коронавируса.

«Это не влияет на нас в краткосрочной перспективе, но опасаюсь за отдалённое будущее. Через полгода мы будем сломлены физически и морально. Это то, на что должны обратить внимание национальные ассоциации, УЕФА и ФИФА. Но да, деньги правят игрой. Как футболисты, мы можем лишь следовать этому», — приводит слова Де Брёйне HLN.

«Лион» обыграл английский «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2010 года.Тогда французы переиграли в четвертьфинале «Бордо» и уступили в шаге от финала мюнхенской «Баварии».

Де Брёйне: год другой, но для «Манчестер Сити» всё повторяется
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020