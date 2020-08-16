Будущее спортивного директора «Барселоны» Абидаля решится 17 августа

Руководство «Барселоны» примет решение о будущем спортивного директора клуба Эрика Абидаля 17 августа на заседании по итогам сезона, сообщает Mundo Deportivo.
На встрече француз должен представить подробный отчет о сезоне. Напомним, сине-гранатовые не выиграли ни одного титула.
Сообщается, что споры о фигуре спортивного директора в клубе ведутся уже давно. Ситуация ухудшилась после сомнительной трансферной политики «Барселоны». Никто из подписанных игроков не усилил команду. Травмы Усмана Дембеле и Луиса Суареса выявили недочёты в работе спортивного департамента. Эрик в спешке подписал Мартина Брейтуэйта. Этот трансфер многие специалисты считают провальным.
Экс-игрок сине-гранатовых Абидаль является спортивным директором «Барселоны» с 2018 года. Известно также, что после проигрыша с разгромным счётом (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» клуб покинет главный тренер Энрике Сетьен.
- 16 августа 2020
-
10:48
-
10:44
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:08
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
07:17
-
06:40
-
04:54
-
04:42
-
03:51
-
03:41
-
03:27
-
02:59
-
02:48
-
02:30
-
02:10
-
02:00
-
01:49
-
01:39
-
00:46
-
00:42
-
00:28
-
00:16
-
00:13
-
00:04
- 15 августа 2020
-
23:58
-
23:53
-
23:42