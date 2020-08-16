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Будущее спортивного директора «Барселоны» Абидаля решится 17 августа

Будущее спортивного директора «Барселоны» Абидаля решится 17 августа
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» примет решение о будущем спортивного директора клуба Эрика Абидаля 17 августа на заседании по итогам сезона, сообщает Mundo Deportivo.

На встрече француз должен представить подробный отчет о сезоне. Напомним, сине-гранатовые не выиграли ни одного титула.

Сообщается, что споры о фигуре спортивного директора в клубе ведутся уже давно. Ситуация ухудшилась после сомнительной трансферной политики «Барселоны». Никто из подписанных игроков не усилил команду. Травмы Усмана Дембеле и Луиса Суареса выявили недочёты в работе спортивного департамента. Эрик в спешке подписал Мартина Брейтуэйта. Этот трансфер многие специалисты считают провальным.

Экс-игрок сине-гранатовых Абидаль является спортивным директором «Барселоны» с 2018 года. Известно также, что после проигрыша с разгромным счётом (2:8) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» клуб покинет главный тренер Энрике Сетьен.

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