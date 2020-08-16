В Москве умер 17-летний футболист

Вчера, 15 августа, 17-летний футболист умер во время тренировки на западе Москвы, сообщает «Московский комсомолец».



По информации источника, инцидент произошёл в 10:30 на стадионе «Рублёво» на улице Василия Ботылёва. Молодой игрок занимался вместе с другими футболистами и внезапно потерял сознание. У подростка начались судороги. Позже 17-летний футболист был доставлен в больницу, однако спасти его не смогли.

Напомним, 20 апреля 2020 года скончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту московского клуба стало плохо во время пробежки, которая была частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.