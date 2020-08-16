Дебютный гол Ловрена и красавицы на трибунах. Лучшие фото с матча «Ростов» — «Зенит»

Вчера, 15 августа, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» со счётом 2:0 обыграл «Ростов».
Первый гол в ворота гостей на 23-й минуте забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Судья встречи указал на точку в ворота «Ростова» за игру рукой. Голкипер Сергей Песьяков отразил первый удар Азмуна, но мяч снова попал к форварду и Сердар отправил его в сетку.
Во втором тайме, на 78-й минуте, был удалён защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Несмотря на игру в меньшинстве, игроки петербургского клуба смогли удвоить преимущество. На 87-й минуте после подачи Сантоса дебютный мяч в ворота «Ростова» отправил Деян Ловрен.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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