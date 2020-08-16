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Милевский: в Беларуси происходит, мягко говоря, безумие

Милевский: в Беларуси происходит, мягко говоря, безумие
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский прокомментировал беспорядки в Беларуси после выборов президента страны.

«У нас в стране сейчас не особо весело. В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам… Не очень хочу говорить на эту тему. Никогда не обсуждаю политику, не комментирую. Происходят такие вещи… Мягко говоря, безумие. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо — это главное», — сказал Милевский в видео YouTube-канала «Бомбардир».

После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили. Сообщалось и о задержании нападающего БАТЭ Антона Сароки. Спустя сутки его отпустили на свободу.

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