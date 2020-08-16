Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Лионеля Месси

«Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Лионеля Месси
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» готов пойти на любые условия, чтоб приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mirror.

По информации источника, в английском клубе считают, что воссоединение Месси с бывшим наставником каталонцев Хосепом Гвардиолой может положительно сказаться на игре. Отмечается, что «горожане» готовы заплатить за аргентинского футболиста столько, сколько потребуется.

Ранее в СМИ сообщалось, что Месси решил покинуть «Барселону» после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) и вылета из турнира. 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Ранее появилась информация, что в услугах Месси заинтересован «Интер».

Источник: Месси решил покинуть «Барселону»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020