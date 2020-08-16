«Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Лионеля Месси
«Манчестер Сити» готов пойти на любые условия, чтоб приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Mirror.
По информации источника, в английском клубе считают, что воссоединение Месси с бывшим наставником каталонцев Хосепом Гвардиолой может положительно сказаться на игре. Отмечается, что «горожане» готовы заплатить за аргентинского футболиста столько, сколько потребуется.
Ранее в СМИ сообщалось, что Месси решил покинуть «Барселону» после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8) и вылета из турнира. 33-летний форвард недоволен руководством клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года. Ранее появилась информация, что в услугах Месси заинтересован «Интер».
Источник: Месси решил покинуть «Барселону»
- 16 августа 2020
-
10:48
-
10:44
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
10:08
-
09:54
-
09:50
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
07:17
-
06:40
-
04:54
-
04:42
-
03:51
-
03:41
-
03:27
-
02:59
-
02:48
-
02:30
-
02:10
-
02:00
-
01:49
-
01:39
-
00:46
-
00:42
-
00:28
-
00:16
-
00:13
-
00:04
- 15 августа 2020
-
23:58
-
23:53
-
23:42
Партнерский контент