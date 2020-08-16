«Челси» и «Лестер» согласовали трансфер Чилуэлла за € 72 млн

Защитник «Лестер Сити» Бенджамин Чилуэлл близок к переходу в «Челси», сообщает Metro.
По информации источника, «Лестер» и «Челси» согласовали трансфер 23-летнего футболиста за € 72 млн. Ожидается, что Чилуэлл пройдёт медицинский осмотр в «Челси» завтра, 17 августа.
Чилуэлл является воспитанником «Лестер Сити». В сезоне-2019/2020 футболист принял участие в 33 матчах за «Лестер» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. За сборную Англии дебютировал в 2018 году в матче со сборной Швейцарии (1:1) и с тех пор провёл 11 встреч. Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до 2024 года.
«Челси» занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Лестер Сити» — 5-е место. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
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