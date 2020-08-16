Б. Фернандеш: приятны сравнения с Кантона. Я должен добиться большего, чтобы заслужить их

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о сравнениях с экс-форвардом Эриком Кантона.



«Приятно, что меня сравнивают с таким футболистом, как Кантона. Потрясающий игрок. Мне нужно добиться большего, чтобы заслужить такое сравнение. Кантона выиграл много трофеев с „Манчестер Юнайтед“. Буду счастлив, если в этом сезоне мы выиграем Лигу Европы.



Когда клуб платит за тебя большие деньги, появляется некая уверенность в своих силах. Я уже играл в Италии, поэтому знал, каково выступать за пределами своей страны. Меня поддержали и игроки, и тренер. Наставник повторяет, что я должен делать то, что делал в «Спортинге», и стараться стать лучше в этом. Это помогает», — приводит слова Фернандеша The Guardian.