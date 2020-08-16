Экс-президент «Барселоны» — о разгроме в матче с «Баварией»: Сетьена теперь винить не надо

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал проигрыш каталонской команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:8) и вылет сине-гранатовых из турнира.



«Это унижение, а не простое поражение. В ближайшее время в клубе будут выборы президента. Бартомеу не может баллотироваться, потому что он уже отбыл на посту два срока. Сейчас август, экономическая ситуация такая, какая есть. Трудный момент, но необходимо принимать решения.



Ценю вклад Бартомеу, но сейчас очень трудное время. Тренер возглавил команду и работал с теми ресурсами, которые ему предоставили. Фанаты хотели, чтобы Вальверде ушёл, но Сетьена теперь винить не надо», — приводит слова Гаспара Marca.